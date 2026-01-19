 Перейти к основному контенту
До 39 выросло число погибших при крушении поездов в Испании

Авария произошла накануне вечером. Поезд, следовавший по маршруту «Малага — Мадрид» сошел с рельсов, в него влетел другой состав. Испанский премьер назвал произошедшее «ночью глубокой боли»

До 39 выросло число погибших при крушении поездов в Испании
Video

До 39 возросло число жертв схода с рельсов двух поездов в испанской провинции Кордово, сообщает EFE в X.

Крушение произошло накануне вечером. Поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и упал на пути. В противоположном направлении двигался поезд компании Alvia. Информацию подтвердило испанское железнодорожное управление. В общей сложности пострадали 484 пассажира обоих поездов.

Фото: Leonardo Benassatto / Reuters
Как сообщила газета El Pais, второй поезд, эксплуатируемый компанией Renfe (государственный оператор), в момент столкновения двигался со скоростью около 200 км/ч. В пожарной охране провинции сообщили телеканалу RTVE, что эвакуация пассажиров поезда Iryo была произведена в течение нескольких часов после аварии, вагоны Renfe получили серьезные повреждения.

Все железнодорожные перевозки между Мадридом и Андалусией были приостановлены после аварии и останутся закрытыми в понедельник.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страну ждет «ночь глубокой боли». Король Филипп VI и королева Летиция заявили, что следят за новостями о катастрофе и выразили соболезнования родственникам и близким погибших.

