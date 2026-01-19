Число пострадавших при крушении двух поездов в Испании достигло 152

Video

Как минимум 152 человека пострадали при сходе с рельсов двух поездов в испанской провинции Кордово. Об этом агентству Europa Press рассказали источники в правоохранительных органах.

В больницу доставили 29 человек. Состояние пяти из них врачи оценили как очень тяжелое, еще 24 человека находятся в тяжелом состоянии. Травмы различной тяжести получили еще 123 человека.

По последней информации, погибли 39 человек.

Фото: Leonardo Benassatto / Reuters Фото: @eleanorinthesky via X / Reuters Фото: ibuprofeno600mg via X / Reuters Фото: Alex Gallegos / Reuters Фото: Alex Gallegos / Reuters Фото: Alex Gallegos / Reuters

Крушение произошло накануне. Поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и упал на пути, где в противоположном направлении двигался поезд компании Alvia. В поезде Iryo находилось около 300 человек. Как сообщили телеканалу RTVE в пожарной охране провинции, пассажиров эвакуировали из вагонов в течение нескольких часов после аварии.

Все железнодорожные перевозки между Мадридом и Андалусией приостановили, пути останутся закрытыми в понедельник. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страну ждет «ночь глубокой боли». Король Филипп VI и королева Летиция выразили соболезнования родственникам и близким погибших.