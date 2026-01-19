Банк России назвал дату выпуска новых банкнот номиналом ₽500, ₽50 и ₽10

Банк России: новые банкноты номиналом ₽500, ₽50 и ₽10 выйдут с 2026 по 2028 год

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России планирует выпустить модернизированные банкноты трех номиналов — 500, 50 и 10 руб. — в период с 2026 по 2028 год. Согласно материалам регулятора, новые купюры будут иметь обновленный дизайн и улучшенные защитные характеристики.

Как отмечает ЦБ, цель модернизации — совершенствование защиты банкнот от подделки и повышение их потребительских качеств. При этом новые купюры сохранят преемственность цветовых решений и будут выполнены в едином стиле, чтобы их могли легко распознавать как люди, в том числе слабовидящие, так и различное банковское оборудование.

В марте 2021 года ЦБ сообщал, что в 2021–2025 годах намерен обновить все купюры со старым дизайном 1990-х, начиная от 10 руб. и заканчивая 5 тыс.

В июне 2022 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 100 руб., в октябре 2023 года — номиналом 5000 руб., а в декабре 2025 года — номиналом 1000 руб.