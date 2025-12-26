ЦБ после скандала с крестом представил новую купюру ₽1000

Обновленная банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. ЦБ выпустил вторую версию купюры, после того как РПЦ осудила изображенный на ней храм без креста

Банк России представил обновленную купюру номиналом 1000 рублей с символами Приволжского федерального округа. Она официально вводится в обращение с 26 декабря 2025 года.

Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», Дворец земледельцев в Казани. Как и предыдущая, новая банкнота выполнена в бирюзовой гамме.

«Новые банкноты поступят в обращение не сразу. Банкам и торгово-сервисным предприятиям потребуется время для того, чтобы настроить оборудование приема и обработки банкнот. Этот процесс обычно занимает от года до полутора лет», — сказал зампред Банка России Сергей Белов. Он добавил, что старые купюры продолжат оставаться в обращении наравне с новыми до износа.

«Банкноты должны проходить модернизацию с определенной периодичностью. Не только для того, чтобы они выглядели красиво и современно, но и прежде всего для того, чтобы повысить уровень их защиты от подделок», — объяснил Белов необходимость обновления банкноты. До этого Банк России в 2022 году выпускал обновленную банкноту номиналом 100 рублей, в октябре 2023 года — номиналом 5000 рублей.

В новых купюрах значительно усилен защитный комплекс, продолжает Белов: «Мы сделали более сложными элементы, которые каждый из нас может проверить самостоятельно — при наклоне банкноты распознать на ощупь или на просвет. Особое внимание мы уделили машиночитаемым защитным признакам, которые считываются банкоматами, платежными терминалами и другими автоматическими устройствами».

Это вторая попытка ЦБ выпустить новую однотысячную купюру. Первая предпринималась в 2023 году, но тогда выпуск банкнот пришлось остановить из-за скандала с изображением храма без креста. Лицевая сторона обновленной купюры почти не изменилась. Изменения были на оборотной стороне, где и учли выбранные гражданами символы: Волга, Саратовский автомобильный мост, «Метеор» и Дворец земледельцев.

На первой версии купюры одним из символов была построенная в XVII веке дворцовая церковь в Казанском кремле. Сейчас в ней расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, а на куполе нет креста, так как его сняли еще в советское время, а в здании в то время работала столовая. Этот дизайн вызвал возмущение представителей Русской православной церкви. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призывал тщательнее подходить к подбору изображений на денежных купюрах, чтобы не создавать напряжения там, «где его вполне может не быть». После чего ЦБ и принял решение доработать дизайн обновленной купюры.

Голосование за новые символы на однотысячной купюре завершилось в конце 2024 года. Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета и другие. Затем в течение года художники Банка России и «Гознака» создавали композицию из выбранных символов.

Скандал также вызвала другая купюра — номиналом 500 рублей, которая посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. Во время голосования за символы, которые должны быть изображены на банкноте, ЦБ зафиксировал попытки техническими средствами увеличить количество голосов «за некоторые объекты», в результате чего отменил голосование. Как минимум два региона решили привлечь участников голосования путем розыгрыша призов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 10 октября объявил, что проголосовавшие за «Грозный Сити» получат один из десяти iPhone 17. Минтуризма Дагестана 11 октября анонсировало розыгрыш среди тех, кто проголосует за Дербентскую крепость (128 тыс. голосов на 18:20 12 октября). В числе призов — квартира на берегу Каспийского моря в Дербенте, автомобиль Changan и десять iPhone 17.