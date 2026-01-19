ЦБ заявил о работе над запретом похожих на деньги предметов
Центральный банк России предложил ввести запрет на производство и продажу предметов, которые внешне напоминают российские банкноты и монеты, сообщил регулятор.
В основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы говорится, что такие изделия, в том числе ввозимые из других стран, активно сбываются через торговые предприятия, маркетплейсы, а также через объявления о продаже в сети.
«Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния», — говорится в документе.
Материал дополняется
