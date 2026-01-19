 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

ЦБ заявил о работе над запретом похожих на деньги предметов

Фото: Maria Paina / Shutterstock
Фото: Maria Paina / Shutterstock

Центральный банк России предложил ввести запрет на производство и продажу предметов, которые внешне напоминают российские банкноты и монеты, сообщил регулятор.

В основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы говорится, что такие изделия, в том числе ввозимые из других стран, активно сбываются через торговые предприятия, маркетплейсы, а также через объявления о продаже в сети.

«Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния», — говорится в документе.

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
деньги Центробанк
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
«Атом» получит систему контроля усталости водителя. Как она работает Авто, 17:43
ЦБ заявил о работе над запретом похожих на деньги предметов Финансы, 17:41
В России признали нежелательной французскую Vigo Law Firm Политика, 17:30
Шведский министр финансов назвала европейские пошлины Трампа абсурдными Политика, 17:25
Голкипер «Ак Барса» стал четвертым вратарем, одержавшим 200 побед в КХЛ Спорт, 17:23
В МВФ предупредили об угрозе устойчивости мировой экономики из-за ИИ Экономика, 17:22
NYSE запустит круглосуточную торговлю токенизированными акциями Крипто, 17:21
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
В Лондоне начался суд по иску принца Гарри и Элтона Джона к Daily Mail Общество, 17:19
От радио к персональному ассистенту. Эволюция мультимедиа в автомобиле Autonews, 17:15
На надгробной плите экс-канцлера Германии нарисовали четыре свастики Общество, 17:09
В правительстве одобрили законопроект о геномной регистрации военных Политика, 17:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
В Минэнерго Сербии объявили о договоренностях с «Газпромом» по NIS Бизнес, 16:57
«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» в Кубке Испании Спорт, 16:54