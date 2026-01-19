Прокуратура: самолет в Махачкале выкатился с полосы из-за снегопада

Прокуратура назвала причину выкатывания с полосы самолета в Махачкале

Фото: zmsutskr / Telegram

В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, по предварительным данным, из-за снегопада, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК в телеграм-канале.

В СК уточнили, что пострадавших нет, воздушное судно не имеет повреждений.

Самолет авиакомпании «Азимут» прибыл из Минеральных вод, по данным онлайн-табло, рейс А46011 вылетел из Махачкалы 18 января в 22:27 мск и приземлился в аэропорту прибытия в 0:56 мск 19 января.

9 января самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Архангельск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.