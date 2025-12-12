 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Самолет въехал в ограждение в аэропорту Лондона из-за водителя буксира

Самолет Ryanair въехал в ограждение в аэропорту Лондона из-за водителя буксира

Самолет Boeing 737 компании Ryanair с 181 пассажиром на борту врезался в ограждение лондонского аэропорта Станстед из-за водителя буксира, который отвлекся на стажера. Такие результаты приведены в отчете Отдела по расследованию авиационных происшествий, передает The Telegraph.

Инцидент произошел 21 августа 2024 года. По информации ведомства, самолет тянули к перрону аэропорта при помощи буксира, в котором находились женщина-стажер и инструктор. Изначально за рулем транспортного средства была стажер, которая слишком рано повернула за угол и сделала «несколько корректирующих поворотов».

После этого инструктор сам начал управлять буксиром, параллельно смотря на женщину и разговаривая с ней. В результате носовое колесо самолета вышло за пределы дорожной разметки, из-за чего судно ударилось о защитный барьер.

В итоге задняя часть самолета получила «существенные повреждения», но никто из пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.

В Гонконге грузовой Boeing выкатился с посадочной полосы в море
Общество

После аварии инструктора проверили на наличие наркотиков и алкоголя в крови, но ничего не обнаружили. Сам мужчина пояснил, что в момент столкновения сосредоточился на разговоре со стажером, а отметки на земле были не видны из-за самолета. В свою очередь, стажер заявила, что ничего не сказала инструктору, когда тот не остановился, так как предполагала, что он «знает, что делает».

Как отмечает The Telegraph, после аварии в аэропорту Станстед увеличили длину дорожных разметок с 50 см до одного метра и нанесли их с двух сторон от центральных линий.

Анастасия Луценко
Лондон самолет буксир Ryanair Boeing 737
