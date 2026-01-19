 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Махачкале

Фото: serg_pospelov / Fotodom / Shutterstock
Фото: serg_pospelov / Fotodom / Shutterstock

Пассажирский самолет авиакомпании «Азимут», следовавший из Минеральных вод в Махачкалу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту прибытия. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 18 января. Никто не пострадал.

Махачкалинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Власти Казахстана заявили о «серьезном инциденте» с самолетом «Победы»
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По данным онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс А46011 вылетел из Махачкалы 18 января в 22:27 мск и приземлился в Махачкале в 0:56 мск 19 января. По плану судно должно было вылететь в 20:30 мск и закончить полет в 21:40 мск.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
самолет Махачкала аэропорты Азимут
