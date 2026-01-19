Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Махачкале
Пассажирский самолет авиакомпании «Азимут», следовавший из Минеральных вод в Махачкалу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту прибытия. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел 18 января. Никто не пострадал.
Махачкалинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.
По данным онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс А46011 вылетел из Махачкалы 18 января в 22:27 мск и приземлился в Махачкале в 0:56 мск 19 января. По плану судно должно было вылететь в 20:30 мск и закончить полет в 21:40 мск.
