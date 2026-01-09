 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Архангельске

Самолет авиакомпании «Россия» летел из Санкт-Петербурга в Архангельск. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров эвакуировали
Фото: Архангельск Без Цензуры / Telegram
Фото: Архангельск Без Цензуры / Telegram

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Архангельск, незначительно выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту назначения. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Со стороны авиакомпании запрошен коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе для сверки с данными, предоставленными экипажу для принятия решения о посадке. Причины события установит созданная комиссия», — говорится в сообщении.

Пассажиров эвакуировали через задний выход воздушного судна. Угрозы безопасности не возникало, заверила «Россия».

Самолет Дубай — Москва вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам
Общество
Фото:Эдгар Брещанов / Global Look Press

Согласно данным онлайн-табло архангельского аэропорта, рейс FV6305 авиакомпании «Россия» приземлился в 12:38 мск (его прибытие было запланировано на 12:50 мск). Полет выполнялся на самолете Superjet 100.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила об организации проверки по факту авиаинцидента. Проверка касается соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров, отметило ведомство.

В октябре самолет авиакомпании AZAL совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной авиаинцедента была техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси.

Егор Алимов
Авиакомпания Россия Архангельск аэропорты взлетно-посадочная полоса самолет
АВИАКОМПАНИЯ РОССИЯ


