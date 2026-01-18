Южная Корея начала размещение ракет Hyunmoo‑5 в приграничных районах

Транспортная пусковая установка с баллистическими ракетами Hyunmoo-5 (Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вооруженные силы Республики Корея в конце 2025 года начали переброску баллистических ракет Hyunmoo‑5, предназначенных для поражения бункеров, в приграничные районы. Ракеты получили прозвище Монстр из‑за своих размеров и поражающих свойств. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на военных чиновников страны.

По их данным, ракета класса «земля — земля» способна нести боеголовку весом до 8 т.

Директор Korea Defence Network (аналитический центр в Южной Корее, который занимается исследованиями и анализом в сфере обороны) Ли Иль У подчеркнул, что Hyunmoo-5 обладает ограничениями по дальности полета, однако ее мощная боеголовка и возможность поражать стратегические объекты делают ее серьезной угрозой для Пхеньяна.

«Вероятность того, что Северная Корея успешно перехватит Hyunmoo-5, крайне мала», — отметил он.

Ракета была представлена во время празднования Дня вооруженных сил Южной Кореи в 2024 и 2025 годах.

В октябре 2024 года стало известно, что КНДР официально признала Южную Корею вражеским государством.

В сентябре 2025 года северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о разработке нового «секретного оружия». Позднее южнокорейские эксперты предположили, что речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете «Хвасон-20» или ее модификации, а также о межконтинентальных баллистических ракетах с разделяющимися боеголовками, гиперзвуковом вооружении и атомных подводных лодках.

В октябре Ким Чен Ын заявил, что политика США и наращивание ими военного потенциала на территории Южной Кореи вынуждают КНДР ускорять совершенствование вооружений и военной техники. Пхеньян подчеркнул готовность к конфронтационным действиям враждебных государств и заявил, что в ответ на усиление американского военного присутствия в регионе будет активнее использовать законные права для защиты государственного суверенитета, национальных интересов и региональной стабильности.