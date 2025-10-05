 Перейти к основному контенту
Политика
0

В КНДР заявили о наращивании военного потенциала в ответ на политику США

Ким Чен Ын: КНДР готова наращивать военный потенциал в ответ на политику США

Политика США и наращивание ими военного потенциала требует от КНДР совершенствования вооружения и военной техники, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер уточнил, что американская сторона наращивает военное присутствие в Южной Корее и прилегающих районах, что создает серьезную угрозу безопасности странам региона. В ответ на это, по его словам, КНДР разрабатывает дополнительные меры подготовки.

«Если Соединенные Штаты продолжат опасное наращивание военной мощи, при этом откровенно игнорируя интересы безопасности стран региона, эти события еще больше подтолкнут нас к принятию соответствующих военно-технических мер для устранения новых угроз и поддержания баланса сил», — сказал Ким Чен Ын.

Он подчеркнул, что «обстановка безопасности, в которой мы оказываемся ныне, и ее неустойчивость никак не позволяют нам успокоиться или почить на лаврах».

МИД отверг обвинения к КНДР насчет действия договора о ядерных испытаниях
Политика

Ранее Ким Чен Ын сообщил о разработке нового «секретного оружия». Как позже выяснили южнокрейские эксперты, им могут быть межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20» или ее модификация, а также межконтинентальные баллистические ракеты с несколькими боеголовками, гиперзвуковые ракеты и атомные подводные лодки.

27 сентября российский МИД отверг итоговый документ 14-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) из-за содержащихся в нем обвинений в адрес Северной Кореи.

В МИДе заявили, что на Северную Корею оказывалось «беспрецедентное» давление со стороны США и их союзников, с чем и связана позиция КНДР. «В этой ситуации считаем абсолютно недопустимой попытку обвинить КНДР в том, что Договор так и не стал по-настоящему действующим международно-правовым механизмом», — уточнили в ведомстве.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

