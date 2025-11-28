КНДР назвала подрывом стабильности действия США на Корейском полуострове
Совместные военные учения США и Южной Кореи, а также размещение военной техники Штатов на территории Южной Кореи являются действиями, направленными на подрыв стабильности и паритета на Корейском полуострове, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Под типичным предлогом «регулярные учения» никак нельзя скрыть агрессивный характер провокационных актов, в которых воплощен максимум воинственного и наступательного характера, и тот факт, что именно США является злокачественным фактором, повышающим риск вооруженного столкновения», — говорится в сообщении агентства.
КНДР назвала Соединенные Штаты «главарем, угрожающим миру и стабильности и нарушающим паритет стратегической безопасности».
В подтверждение своих заключений агентство напомнило о совместных военных учениях США и Южной Кореи. Так, по данным ЦТАК, недавно США провели морские учения вблизи южнокорейского города Пхенътхэка с участием эсминца. «Также США дополнительно разместили на авиабазе в Осане провинции Кенги истребители «F-16» в рамках второго этапа испытания эксплуатации «сверхмощного авиаотряда», — сообщает агентство.
КНДР заявила о своей готовности к конфронтационным действиям враждебных государств. В ответ на наращивание военного присутствия США в регионе, КНДР будет активнее использовать свои законные права для защиты государственного суверенитета, национальных интересов и региональной стабильности.
В октябре глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что политика США и наращивание ими военного потенциала требуют от КНДР совершенствования вооружения и военной техники. Ранее северокорейский лидер сообщил о разработке нового «секретного оружия». Как позже выяснили южнокрейские эксперты, это может быть межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20» или ее модификация, а также межконтинентальные баллистические ракеты с несколькими боеголовками, гиперзвуковые ракеты и атомные подводные лодки.
