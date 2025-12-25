КНДР испытала новые зенитные ракеты дальнего радиуса действия
Главное управление ракетостроения КНДР 24 декабря провело испытательный запуск новых зенитных ракет большой высоты и дальности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
За пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который поздравил разработчиков с успешным проведением испытаний.
Запуск состоялся в акватории Корейского Восточного моря и стал первым испытанием, направленным на оценку тактико-технических характеристик новой системы ПВО, отмечает агентство.
По данным ЦТАК, ракеты поразили условные воздушные цели на дальности около 200 км. Испытания проводилось в рамках плановой работы по развитию противовоздушной обороны страны.
В конце октября военные КНДР провели испытания стратегических крылатых ракет класса «море–земля» над Желтым морем. По данным ЦТАК, ракеты следовали заданной траектории над акваторией и поразили цель после полета продолжительностью более 7,8 тыс. секунд.
Агентство отметило, что Пхеньян рассматривает поддержание и наращивание ядерной боеготовности как одну из ключевых задач национальной безопасности и называет это своей «основной обязанностью».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая