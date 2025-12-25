КНДР испытала новые зенитные ракеты дальнего радиуса действия

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Главное управление ракетостроения КНДР 24 декабря провело испытательный запуск новых зенитных ракет большой высоты и дальности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

За пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который поздравил разработчиков с успешным проведением испытаний.

Запуск состоялся в акватории Корейского Восточного моря и стал первым испытанием, направленным на оценку тактико-технических характеристик новой системы ПВО, отмечает агентство.

По данным ЦТАК, ракеты поразили условные воздушные цели на дальности около 200 км. Испытания проводилось в рамках плановой работы по развитию противовоздушной обороны страны.

В конце октября военные КНДР провели испытания стратегических крылатых ракет класса «море–земля» над Желтым морем. По данным ЦТАК, ракеты следовали заданной траектории над акваторией и поразили цель после полета продолжительностью более 7,8 тыс. секунд.

Агентство отметило, что Пхеньян рассматривает поддержание и наращивание ядерной боеготовности как одну из ключевых задач национальной безопасности и называет это своей «основной обязанностью».