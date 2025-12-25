 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

КНДР испытала новые зенитные ракеты дальнего радиуса действия

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Главное управление ракетостроения КНДР 24 декабря провело испытательный запуск новых зенитных ракет большой высоты и дальности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

За пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который поздравил разработчиков с успешным проведением испытаний.

Запуск состоялся в акватории Корейского Восточного моря и стал первым испытанием, направленным на оценку тактико-технических характеристик новой системы ПВО, отмечает агентство.

По данным ЦТАК, ракеты поразили условные воздушные цели на дальности около 200 км. Испытания проводилось в рамках плановой работы по развитию противовоздушной обороны страны.

Ким Чен Ын анонсировал «новую важную миссию» для военных КНДР
Политика
Ким Чен Ын

В конце октября военные КНДР провели испытания стратегических крылатых ракет класса «море–земля» над Желтым морем. По данным ЦТАК, ракеты следовали заданной траектории над акваторией и поразили цель после полета продолжительностью более 7,8 тыс. секунд.

Агентство отметило, что Пхеньян рассматривает поддержание и наращивание ядерной боеготовности как одну из ключевых задач национальной безопасности и называет это своей «основной обязанностью».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
КНДР ракеты испытание Ким Чен Ын
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
Материалы по теме
Ким Чен Ын анонсировал «новую важную миссию» для военных КНДР
Политика
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Политика
Пхеньян запустил ракеты в сторону Южной Кореи во время визита Хегсета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Сенаторы заявили Трампу об «опасном вакууме» из-за отзыва послов и России Политика, 08:19
Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде Технологии и медиа, 08:03
Дисквалификация Валиевой истекла. Что важно знать о ее возвращении Спорт, 08:00
Тульский губернатор сообщил о 12 сбитых дронах Политика, 07:58
S7 оштрафовали на ₽30 тыс. за овербукинг Общество, 07:35
Пять вопросов к решению Конституционного суда по спору об уплате НДСПодписка на РБК, 07:30
Средства ПВО сбили 141 дрон над регионами России за ночь Политика, 07:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
ЦБ разрешит торговать криптовалютой. Как это изменит рынокПодписка на РБК, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:29
Москвичей предупредили о переменчивой погоде с мокрым снегом Общество, 07:07
Белоусов из ЦМАКП заявил о «преимуществе отсталости» России Экономика, 07:02
«Ромир» определил долю свободных денег россиян Экономика, 07:02
КНДР испытала новые зенитные ракеты дальнего радиуса действия Политика, 06:56
Женщина пострадала из-за дронов в селе под Брянском Политика, 06:55