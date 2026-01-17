 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп предложил Эрдогану войти в состав «Совета мира» в секторе Газа

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Evan Vucci / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп 16 января направил письмо турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором предложил принять участие в работе международного «Совета мира» в Газе и войти в его состав «в качестве члена-основателя». Об этом сообщил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети Х.

«Президент США Дональд Трамп, как председатель-основатель «Совета мира», направил письмо с приглашением нашему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану принять участие в работе «Совета мира» в качестве члена-основателя», — говорится в его сообщении.

Трамп объявил о создании «Совета мира» 16 января. Создание этого органа, который должен возглавить лично американский лидер, входит в его мирный план для Газы наряду с размещение международных сил.

Белый дом объявил состав «Совета мира» в секторе Газа
Политика
Фото:Amir Levy/Getty Images

Позже Белый дом объявил состав «Совета мира». В исполнительный совет вошли «лидеры с опытом работы в сфере дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии». В состав вошли: государственный секретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, американский миллиардер Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль. Старшими советниками «Совета мира» назначили комиссара Федеральной службы по закупкам США Джоша Грюнбаума, а также Арье Лайтстоуна, который с 2017 по 2021 год занимал должность старшего советника посла США в Израиле Дэвида Фридмана.

На этой неделе Уиткофф сообщил о начале реализации второго этапа мирного плана Трампа, который включает создание переходной администрации в Газе и Национального комитета по управлению Газой (NCAG), а также разоружение членов незаконных формирований. Белый дом сообщил, что NCAG будет возглавлять Али Шаас, который ранее занимал высокие должности в Палестинской национальной администрации.

Соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа было подписано лидерами США, Египта и Турции как посредниками в октябре прошлого года в Шарм-эш-Шейхе. Позднее Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с американским планом для Газы.

