В Новгородской области более 3 тыс. человек остались без электричества
В Новгородской области на фоне ухудшения погодных условий более 3 тыс. человек остались без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов в телеграм-канале.
По данным на 12:00 10 января, без света находятся 3194 человека в 18 муниципальных округах. Для ликвидации последствий непогоды задействованы 78 бригад энергетиков — 282 человека и 88 единиц техники. К вечеру к ним присоединятся еще четыре дополнительные бригады.
В Валдайском, Демянском и Крестецком округах сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В обесточенные населенные пункты доставляются генераторы и топливо. Также продолжают работу мобильные бригады для оказания адресной помощи.
В регионе с 30 декабря 2025 года действует режим повышенной готовности из-за снегопадов.
