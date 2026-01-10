 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Новгородской области более 3 тыс. человек остались без электричества

В Новгородской области более 3 тыс. человек остались без света из-за непогоды
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В Новгородской области на фоне ухудшения погодных условий более 3 тыс. человек остались без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов в телеграм-канале.

По данным на 12:00 10 января, без света находятся 3194 человека в 18 муниципальных округах. Для ликвидации последствий непогоды задействованы 78 бригад энергетиков — 282 человека и 88 единиц техники. К вечеру к ним присоединятся еще четыре дополнительные бригады.

В Валдайском, Демянском и Крестецком округах сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В обесточенные населенные пункты доставляются генераторы и топливо. Также продолжают работу мобильные бригады для оказания адресной помощи.

В Крыму из-за непогоды почти 17 тыс. человек остались без электричества
Общество
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

В регионе с 30 декабря 2025 года действует режим повышенной готовности из-за снегопадов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

