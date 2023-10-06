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Военная операция на Украине ,  
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Японского депутата предложили исключить из партии за визит в Россию

Sankei: японского депутата предложили исключить из партии за визит в Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
Мунэо Судзуки
Мунэо Судзуки (Фото: official_s_mune / Twitter)

Депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки предложили исключить из Партии японского возрождения после его поездки в Россию, сообщает The Sankei News.

Такое решение приняла дисциплинарная комиссия, окончательно его будут утверждать 10 октября.

Как сообщили газете источники в партии, проблема не только в том, что Судзуки съездил в Россию без разрешения со стороны властей. Депутат на видео, которое затем опубликовали российские СМИ, выразил уверенность в победе Москвы в конфликте на Украине.

Тогда он сказал, что люди, которые думают, что победит Украина, не имеют политического опыта и «выносят суждения, основанные на впечатлениях и эмоциях».

Представитель губернатора японской префектуры Осака Хирофуми Ёсимура также призвал к «суровому наказанию» для Судзуки.

2 октября Мунэо Судзуки в Москве встретился с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко, став первым японским депутатом, посетившим Россию после начала военной операции на Украине. Японский политик провел переговоры с замглавы МИДа и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным и вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.

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Мунэо Судзуки был советником бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по России. Он неоднократно осуждал позицию нынешнего правительства по Украине и критиковал власти за чрезмерную поддержку США в этом вопросе.

Япония осудила начало военной операции на Украине и ввела санкции против России. Москва считает эти ограничения нелегитимными.

Теги
Япония Украина партия Россия МИД
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