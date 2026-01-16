ФСБ и СК задержали четырех подростков по подозрению в теракте

Video

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России задержали четырех подростков в возрасте 15–17 лет в Москве и Чувашии, которые по заданиям украинских спецслужб поджигали автомобили сотрудников правоохранительных органов и помещения в торговых центрах. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, подростки в соцсетях и мессенджерах знакомились с девушками, которые просили их прислать координаты школ, торговых центров и домашние адреса. После этого с ними связывались лже сотрудники российских силовых структур и сообщали, что переданная информация использована ВСУ для планирования атак дронами. Чтобы избежать уголовной ответственности за «пособничество врагу», подростков под предлогом проверки антитеррористической защищенности склоняли к совершению поджогов.

Один из случаев, расследованных СК, произошел в Чувашии. Там 15-летний подросток летом 2025 года через мессенджер связался с неизвестным, получил от него инструкции, изготовил «коктейли Молотова» и 25 июля поджег два служебных автомобиля правоохранителей в Чебоксарах, сняв это на видео. Уголовное дело по статье о теракте уже направлено в суд.

В Москве фигурантом стал 16-летний подросток. В ноябре 2025 года он поделился своей геолокацией в соцсети для встречи с девушкой. После этого с ним связался мошенник, представившийся правоохранителем, заявил, что подросток «нарушил закон», и под угрозами заставил его показать квартиру по видеосвязи, сфотографировать банковскую карту отца и попытаться перевести деньги. Затем подросток по указанию злоумышленника принес канистру с бензином в кинозал столичного торгового центра и поджег ее. Жертв нет. Ему предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.