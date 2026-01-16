 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ФСБ и СК задержали четырех подростков по подозрению в теракте

ФСБ и СК задержали четырех подростков по подозрению в теракте
Video

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России задержали четырех подростков в возрасте 15–17 лет в Москве и Чувашии, которые по заданиям украинских спецслужб поджигали автомобили сотрудников правоохранительных органов и помещения в торговых центрах. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, подростки в соцсетях и мессенджерах знакомились с девушками, которые просили их прислать координаты школ, торговых центров и домашние адреса. После этого с ними связывались лже сотрудники российских силовых структур и сообщали, что переданная информация использована ВСУ для планирования атак дронами. Чтобы избежать уголовной ответственности за «пособничество врагу», подростков под предлогом проверки антитеррористической защищенности склоняли к совершению поджогов.

В Томске подростка осудили на 8,5 лет за госизмену и диверсии
Политика
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Один из случаев, расследованных СК, произошел в Чувашии. Там 15-летний подросток летом 2025 года через мессенджер связался с неизвестным, получил от него инструкции, изготовил «коктейли Молотова» и 25 июля поджег два служебных автомобиля правоохранителей в Чебоксарах, сняв это на видео. Уголовное дело по статье о теракте уже направлено в суд.

В Москве фигурантом стал 16-летний подросток. В ноябре 2025 года он поделился своей геолокацией в соцсети для встречи с девушкой. После этого с ним связался мошенник, представившийся правоохранителем, заявил, что подросток «нарушил закон», и под угрозами заставил его показать квартиру по видеосвязи, сфотографировать банковскую карту отца и попытаться перевести деньги. Затем подросток по указанию злоумышленника принес канистру с бензином в кинозал столичного торгового центра и поджег ее. Жертв нет. Ему предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
диверсия поджог подростки СКР ФСБ МВД
Материалы по теме
Суд в Москве отправил в колонию присягнувшего ИГ подростка
Общество
За подготовку теракта в Дагестане задержан 13-летний подросток
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
По полису ОМС стали бесплатно доступны 15 новых сложных операций Общество, 11:25
Иглесиас отверг обвинения в сексуальных домогательствах от сотрудниц Общество, 11:21
Россиянин первым среди новичков набрал 40 очков в сезоне НХЛ Спорт, 11:17
Полиция на Урале ликвидировала майнинг-фермы на 10 тыс. устройств Крипто, 11:15
В Белоруссии начали внезапную проверку боеготовности войск Политика, 11:10
Мигрантам предложили сократить срок прохождения медобследования Политика, 11:09
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Нефть упала сильнее всего за полгода после ослабления опасений по Ирану Инвестиции, 11:05
Российский вратарь стал одной из звезд дня в НХЛ, сыграв «на ноль» Спорт, 11:04
✍🏻 Сила или балласт: проверьте команду на эффективность. Тест 11:01
Суд закрыл процесс по иску ЦБ к Euroclear на более чем ₽18 трлн Политика, 11:00
Овечкин побил рекорд россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет Спорт, 10:48
Глава НХЛ выразил надежду, что Овечкин продолжит карьеру в лиге Спорт, 10:47
ФСБ и СК задержали четырех подростков по подозрению в теракте Общество, 10:44