0

Подозреваемого в подготовке теракта в Адыгее арестовали на два месяца

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Суд в Майкопе арестовал мужчину, подозреваемого в приготовлении к теракту в школе, до 28 февраля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики, передает «РИА Новости».

Молодой человек является гражданином одной из стран Центральной Азии, его задержали 30 декабря. При обысках внутри его транспортного средства, припаркованного у школы, правоохранители обнаружили и изъяли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, два ножа и флаг террористической организации.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что подозреваемый является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. О том, что его попросили поджечь елку в школе, подозреваемый заявил в своих показаниях.

ФСБ раскрыла подробности о срыве теракта в одной из школ Адыгеи
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на совершение террористического акта организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса).

Александра Озерова
Майкоп арест школьник теракт Адыгея
