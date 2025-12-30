Подозреваемого в подготовке теракта в Адыгее арестовали на два месяца
Суд в Майкопе арестовал мужчину, подозреваемого в приготовлении к теракту в школе, до 28 февраля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики, передает «РИА Новости».
Молодой человек является гражданином одной из стран Центральной Азии, его задержали 30 декабря. При обысках внутри его транспортного средства, припаркованного у школы, правоохранители обнаружили и изъяли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, два ножа и флаг террористической организации.
Центр общественных связей ФСБ сообщил, что подозреваемый является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. О том, что его попросили поджечь елку в школе, подозреваемый заявил в своих показаниях.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на совершение террористического акта организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах