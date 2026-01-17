Посольство России ответило на пост дипломатов ФРГ о поддержке Украины
Поддерживать Украину легче, чем стоять с ней бок о бок, заявило посольство России в Канаде, комментируя публикацию дипмиссии Германии в Канаде в соцсети X.
Дипломаты ФРГ опубликовали пост, в котором выразили свою поддержку украинской стороне. «Я стою на стороне Украины [by Ukraine. — РБК]», — говорится в публикации.
«Очевидно, сейчас куда безопаснее стоять рядом с Украиной (by Ukraine. — РБК), чем стоять вместе с Украиной (with Ukraine. — РБК)», — прокомментировало российское посольство.
Немецкая сторона не исключает отправку войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву.
Так, в декабре прошлого года канцлер Фридрих Мерц на вопрос о том, хочет ли он отправки немецких солдат на украинскую территорию в рамках гарантий безопасности, заявил, что не может «так просто» ответить и заверил, что Германия не повторит ошибок 2014 года в отношении Украины, когда та осталась без гарантий безопасности.
В январе по итогам встречи «коалиции желающих» Мерц заявил, что после прекращения огня Германия может разместить свои силы «на прилегающей к ней территории НАТО».
Москва выступает против размещения иностранного контингента на территории Украины.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко