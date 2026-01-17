Посольство России ответило на пост дипломатов ФРГ о поддержке Украины

Посольство России в Канаде, Оттава (Фото: Даниил Студнев / ТАСС)

Поддерживать Украину легче, чем стоять с ней бок о бок, заявило посольство России в Канаде, комментируя публикацию дипмиссии Германии в Канаде в соцсети X.

Дипломаты ФРГ опубликовали пост, в котором выразили свою поддержку украинской стороне. «Я стою на стороне Украины [by Ukraine. — РБК]», — говорится в публикации.

«Очевидно, сейчас куда безопаснее стоять рядом с Украиной (by Ukraine. — РБК), чем стоять вместе с Украиной (with Ukraine. — РБК)», — прокомментировало российское посольство.

Немецкая сторона не исключает отправку войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву.

Так, в декабре прошлого года канцлер Фридрих Мерц на вопрос о том, хочет ли он отправки немецких солдат на украинскую территорию в рамках гарантий безопасности, заявил, что не может «так просто» ответить и заверил, что Германия не повторит ошибок 2014 года в отношении Украины, когда та осталась без гарантий безопасности.

В январе по итогам встречи «коалиции желающих» Мерц заявил, что после прекращения огня Германия может разместить свои силы «на прилегающей к ней территории НАТО».

Москва выступает против размещения иностранного контингента на территории Украины.