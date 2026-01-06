Мерц заявил о планах ФРГ разместить силы около Украины на территории НАТО
После прекращения огня на Украине Германия может разместить свои силы «на прилегающей к ней территории НАТО», заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Германия продолжит оказывать поддержку — политическую, финансовую и военную. Это может означать, например, что после прекращения огня на Украине у нас будет присутствие в соседнем районе НАТО», — сказал он во время пресс-конференции по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже.
Мерц добавил, что относительно вида и масштабов немецкого участия вопрос будет решен «правительством и парламентом Германии после того, как эти условия будут конкретизированы и прояснены».
Материал дополняется
