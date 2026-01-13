 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Бабиш рассказал, что Чехия тайно выделила Украине €706 млн на вооружение

Андрей Бабиш и Петр Фиала
Андрей Бабиш и Петр Фиала (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Предыдущее правительство Чехии во главе с Петром Фиалой тайно выделило Украине 17,1 млрд крон (€705,8 млн), заявил нынешний премьер-министр республики Андрей Бабиш, его слова приводит ČTK.

«Мы ничего не знали об инициативе по боеприпасам, они постоянно скрывали это и прятали в бюджете. Это непрозрачно», — сказал Бабиш после заседания кабинета министров. «В чешском бюджете тайно было заложено 17,1 млрд на вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно», — утверждает он.

Вице-премьер Карел Гавличек сообщил, что чешские компании обеспечили Киев вооружением в общей сложности на 274 млрд крон (€11,3 млрд) в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. По его словам, в рамках нее было выделено 114 млрд крон, а еще 160 млрд были использованы «по аналогичному принципу». «Есть и донор. Проще говоря, можно сказать, что это около 280 миллиардов крон, округленно, которые были переданы отдельным донорам в рамках инициативы по поставкам боеприпасов и этой системы, а продукция в итоге оказалась в Украине», — отметил Гавличек.

Экс-премьер Фиала заявил, что Бабиш «не понимает, что делает», поскольку, по его мнению, публичное обсуждение инициативы «ставит под угрозу безопасность людей и компаний, участвующих в ней, не говоря уже об экономическом ущербе». «Неужели премьер-министр всерьез не понимает, что это поставки оружия военного времени со всеми вытекающими отсюда рисками?» — отметил экс-премьер.

В рамках инициативы по поставкам боеприпасов Чехия сотрудничает в основном с Нидерландами и Данией, она координирует поставки и ведет переговоры о международном финансировании. оплачиваются боеприпасы в основном другими странами, такими как Германия, Канада и Нидерланды. В прошлом году Украина получила 1,8 млн единиц снарядов, а за все время действия инициативы — более 4 млн. По словам бывшего министра иностранных дел Яна Липавского, страны-доноры выделили 100 млрд крон (€4,1 млрд) на боеприпасы для Украины, сама Чехия - от 2 до 3 млрд крон.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
Минобороны сообщило о 40 сбитых за пять часов беспилотниках Политика, 18:48
Чем известен бывший премьер и экс-министр обороны Украины Шмыгаль 18:46
Rostic's опроверг сообщения о массовом закрытии ресторанов в Москве Бизнес, 18:40
Клуб РПЛ отправил в отставку главного тренера Спорт, 18:38
Анализ конкурентов и целевой аудитории: проверенные методы и инструменты Образование, 18:34
Кто такой Михаил Федоров, которого Рада не утвердила министром обороны 18:26
Каллас оценила возможную «живучесть» режима в Иране Политика, 18:21
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Со старыми смартфонами в новые секонд-хенды: как экономят россияне. ВидеоПодписка на РБК, 18:18 
Вся дичь мира технологий: 7 главных новинок с выставки CES-2026 Стиль, 18:17
ЦБ сохранил курс доллара на 14 января выше ₽78 Инвестиции, 18:11
Бывшие российские фигуристы не получили британские визы для участия в ЧЕ Спорт, 18:09
Обстановка у роддома в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев. Видео Общество, 18:05
Рада провалила голосование по министрам обороны и энергетики Украины Политика, 18:05
«РИА Новости» узнало, когда умер первый ребенок в роддоме в Новокузнецке Общество, 18:03