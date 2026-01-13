Бабиш рассказал, что Чехия тайно выделила Украине €706 млн на вооружение

Андрей Бабиш и Петр Фиала (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Предыдущее правительство Чехии во главе с Петром Фиалой тайно выделило Украине 17,1 млрд крон (€705,8 млн), заявил нынешний премьер-министр республики Андрей Бабиш, его слова приводит ČTK.

«Мы ничего не знали об инициативе по боеприпасам, они постоянно скрывали это и прятали в бюджете. Это непрозрачно», — сказал Бабиш после заседания кабинета министров. «В чешском бюджете тайно было заложено 17,1 млрд на вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно», — утверждает он.

Вице-премьер Карел Гавличек сообщил, что чешские компании обеспечили Киев вооружением в общей сложности на 274 млрд крон (€11,3 млрд) в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. По его словам, в рамках нее было выделено 114 млрд крон, а еще 160 млрд были использованы «по аналогичному принципу». «Есть и донор. Проще говоря, можно сказать, что это около 280 миллиардов крон, округленно, которые были переданы отдельным донорам в рамках инициативы по поставкам боеприпасов и этой системы, а продукция в итоге оказалась в Украине», — отметил Гавличек.

Экс-премьер Фиала заявил, что Бабиш «не понимает, что делает», поскольку, по его мнению, публичное обсуждение инициативы «ставит под угрозу безопасность людей и компаний, участвующих в ней, не говоря уже об экономическом ущербе». «Неужели премьер-министр всерьез не понимает, что это поставки оружия военного времени со всеми вытекающими отсюда рисками?» — отметил экс-премьер.

В рамках инициативы по поставкам боеприпасов Чехия сотрудничает в основном с Нидерландами и Данией, она координирует поставки и ведет переговоры о международном финансировании. оплачиваются боеприпасы в основном другими странами, такими как Германия, Канада и Нидерланды. В прошлом году Украина получила 1,8 млн единиц снарядов, а за все время действия инициативы — более 4 млн. По словам бывшего министра иностранных дел Яна Липавского, страны-доноры выделили 100 млрд крон (€4,1 млрд) на боеприпасы для Украины, сама Чехия - от 2 до 3 млрд крон.

