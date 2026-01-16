 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Командующий доложил о провале контратак ВСУ в районе Купянска

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Кузовлев
Сергей Кузовлев (Фото: Минобороны России / Telegram)

Наступательная операция украинских войск в районе Купянска успеха не принесла. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

По словам Кузовлева, все районы Купянска находятся под контролем российских войск, хотя противник не отказался от атак на город и предпринимает попытки прорыва, которые оказываются безуспешными.

Доклад был сделан на пункте управления группировки «Запад», который посетил Белоусов.

Кузовлев при этом пояснил, что войска продолжают наступление на четырех направлениях, а ширина общего фронта превышает 320 км.

