Путин рассказал об окружении ВСУ под Купянском
Российские военные контролируют Купянск, на данный момент перед ними стоят две задачи: ликвидация оставшейся украинской группировки на левом берегу реки Оскол и взятие населенного пункта Купянск-Узловой. В районе последнего группировка ВСУ уже окружена, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии. РБК ведет прямую трансляцию и онлайн трансляцию.
Группировку, окруженную там, он назвал значительной, пояснив, что речь идет о 15 батальонах и 3,5 тыс. человек личного состава.
«Тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил», — сказал он.
Купянск — город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР.
Населенный пункт играет ключевую роль как транспортный узел: здесь пересекаются несколько важных железнодорожных линий (станции Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочный) и автотрассы Т-2109 и Р-07. Через Купянск проходят маршруты снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, что делает город стратегически значимым для украинского командования в вопросе контроля над восточной частью региона.
Путин ранее сообщил, что Купянск находится под контролем российской армии с 4 ноября. Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о занятии Купянска российской армией 20 ноября.
Минобороны 15 декабря отчиталось о пресечении попыток украинских сил прорваться в Купянск. В ведомстве подчеркнули, что группировка войск «Запад» контролирует все районы города.
