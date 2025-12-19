 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин рассказал об окружении ВСУ под Купянском

Сюжет
Прямая линия Путина
Военные должны ликвидировать группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол и взять Купянск-Узловой, сообщил Путин. По его словам, в районе последнего уже окружены 15 батальонов ВСУ
Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

Российские военные контролируют Купянск, на данный момент перед ними стоят две задачи: ликвидация оставшейся украинской группировки на левом берегу реки Оскол и взятие населенного пункта Купянск-Узловой. В районе последнего группировка ВСУ уже окружена, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии. РБК ведет прямую трансляцию и онлайн трансляцию.

Путин рассказал об окружении ВСУ под Купянском
Video

Группировку, окруженную там, он назвал значительной, пояснив, что речь идет о 15 батальонах и 3,5 тыс. человек личного состава.

«Тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил», — сказал он.

В группировке «Запад» сообщили о срыве попыток ВСУ прорваться в Купянск
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Купянск — город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР.

Населенный пункт играет ключевую роль как транспортный узел: здесь пересекаются несколько важных железнодорожных линий (станции Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочный) и автотрассы Т-2109 и Р-07. Через Купянск проходят маршруты снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, что делает город стратегически значимым для украинского командования в вопросе контроля над восточной частью региона.

Путин ранее сообщил, что Купянск находится под контролем российской армии с 4 ноября. Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о занятии Купянска российской армией 20 ноября.

Минобороны 15 декабря отчиталось о пресечении попыток украинских сил прорваться в Купянск. В ведомстве подчеркнули, что группировка войск «Запад» контролирует все районы города.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин Купянск ВСУ Харьковская область
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

