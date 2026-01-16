 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Взрыв гранаты в центре МВД в Коми связали с действиями преподавателя

Обстановка у здания центра профессиональной подготовки МВД, Сыктывкар, 15 января 2026&nbsp;г.
Обстановка у здания центра профессиональной подготовки МВД, Сыктывкар, 15 января 2026 г. (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС)

Причиной взрыва и пожара в Центре подготовки для сотрудников МВД могли стать неверные действия одного из преподавателей. Об этом сообщает УМВД по региону в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, причиной возгорания стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия», — говорится в сообщении.

Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре
Общество
Фото:Наталия Казаковцева / ТАСС

В ведомстве также информировали, что министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Центра профессиональной подготовки регионального МВД.

15 января во время проведения учебных занятий в одном из помещений центра взорвалась учебная граната, затем начался пожар. По данным СК, пострадали 20 человек.

