Взрыв гранаты в центре МВД в Коми связали с действиями преподавателя
Причиной взрыва и пожара в Центре подготовки для сотрудников МВД могли стать неверные действия одного из преподавателей. Об этом сообщает УМВД по региону в своем телеграм-канале.
«По предварительным данным, причиной возгорания стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия», — говорится в сообщении.
В ведомстве также информировали, что министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Центра профессиональной подготовки регионального МВД.
15 января во время проведения учебных занятий в одном из помещений центра взорвалась учебная граната, затем начался пожар. По данным СК, пострадали 20 человек.
