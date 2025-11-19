Путину показали робота на конференции «Сбера» по ИИ

Video

Президент Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру «Сбера» в Москве, где примет участие в 10-й Международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Ожидается, что президент ознакомится с новыми отечественными разработками в сфере искусственного интеллекта и выступит перед участниками мероприятия.

Перед началом пленарного заседания главе государства показали робота, разработанного «Сбером». Робот рассказал президенту, как его создавали, а также похвастался танцем, который недавно выучил.

«Очень красиво, спасибо», — ответил Путин.

Робот поблагодарил Путина за внимание и пригласил посетить выставку: «Я буду ждать вас на своем стенде, разрешите идти?»

Конференция проходит с 19 по 21 ноября. В прошлом году Путин также выступал на этом мероприятии и оценил новинки — умное кольцо и другие продукты, разработанные «Сбером».