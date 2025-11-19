Путин фразой «по лбу как даст» предостерег Грефа от тестов над роботами

Герман Греф и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин, осматривая выставку «Сбера», посвященную ИИ, шутливо отметил, что робот может ответить на проводимые над ним испытания и «дать по лбу».

Президенту продемонстрировали робота, задачей которого была сортировка фруктов. После заполнения корзины глава «Сбера» Герман Греф извлек из нее все фрукты, чтобы показать работу механизма еще раз.

Наблюдая, как Греф запускает повторяющийся цикл укладки, Путин заметил: «Возьмет и по лбу как даст: «Ты что, издеваешься, что ли?» (цитата по ТАСС). На что представлявший машину ответил: «Можно и такому научиться».

Конференция проходит с 19 по 21 ноября. На ней Путину также показали разработанного «Сбером» робота, который рассказал, как его конструировали и собирали, и исполнил перед президентом танец. После осмотра выставки глава государства выступил на пленарном заседании.