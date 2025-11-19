 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Путин фразой «по лбу как даст» предостерег Грефа от тестов над роботами

Герман Греф и Владимир Путин
Герман Греф и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин, осматривая выставку «Сбера», посвященную ИИ, шутливо отметил, что робот может ответить на проводимые над ним испытания и «дать по лбу».

Президенту продемонстрировали робота, задачей которого была сортировка фруктов. После заполнения корзины глава «Сбера» Герман Греф извлек из нее все фрукты, чтобы показать работу механизма еще раз.

Наблюдая, как Греф запускает повторяющийся цикл укладки, Путин заметил: «Возьмет и по лбу как даст: «Ты что, издеваешься, что ли?» (цитата по ТАСС). На что представлявший машину ответил: «Можно и такому научиться».

Конференция проходит с 19 по 21 ноября. На ней Путину также показали разработанного «Сбером» робота, который рассказал, как его конструировали и собирали, и исполнил перед президентом танец. После осмотра выставки глава государства выступил на пленарном заседании.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Герман Греф фото
Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
Путин поручил проработать создание штаба по руководству ИИ-отраслью
Технологии и медиа
Путину показали робота на конференции «Сбера» по ИИ
Технологии и медиа
Путин заявил, что болельщики обращают внимание на качество судейства
Спорт
