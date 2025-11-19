Путин поручил проработать создание штаба по руководству ИИ-отраслью
Президент Владимир Путин поручил проработать создание штаба руководства всей деятельностью, связанной с отраслью ИИ в России.
«Нам нужен реальный штаб руководства отраслью [ИИ], если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно, наступательно», — отметил глава государства.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит
Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича
Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США
Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления
Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях