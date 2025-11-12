Робот Aidol с искусственным интеллектом упал во время его презентации

Российский робот Aidol с искусственным интеллектом упал во время презентации

Первый российский антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом упал во время презентации, кадры показали «Известия».

Презентация робота, разработанного «Новой технологической коалицией», прошла в Москве. На кадрах видно, как он совершает несколько шагов, машет рукой и после этого теряет равновесие. При падении машина потеряла несколько кусочков обшивки.

Генеральный директор компании Владимир Витухин заявил, что робота тестировали в различных условиях, а падение могло произойти из-за недостаточного освещения или сбоя.

«Здесь нужно учесть, что была действительно другая обстановка, в том числе световая. Возможно, был какой-то сбой в напряжении», — сказал он.

По словам Витухина, робот на 77% состоит из российских комплектующих. Он способен передвигаться, взаимодействовать с предметами и коммуницировать. В его лице размещены 19 сервоприводов, которые позволяют роботу выражать 12 базовых эмоций.

Робот может работать без подключения к интернету, он предназначен для работы в сфере услуг, промышленности и общественных пространствах.