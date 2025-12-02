 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле длится более четырех часов

Сюжет
Мирный план по Украине

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле продолжается более четырех часов. Кремль сообщил о начале встречи в 19:46 мск.

На переговорах также присутствует зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны во встрече принимают участие спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков.

Это шестой визит Уиткоффа в Москву в 2025 году. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что встреча будет продолжаться «столько, сколько потребуется», без жесткого регламента.

Переговоры в Москве идут после консультаций США с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, прошедших 30 ноября в Майами.

Кремль переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом в Кремле Политика, 00:45
Переговоры Путина и Уиткоффа длились около пяти часов Политика, 00:42
Два российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 00:25
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле длится более четырех часов Политика, 02 дек, 23:53
