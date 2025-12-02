Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле длится более четырех часов

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле продолжается более четырех часов. Кремль сообщил о начале встречи в 19:46 мск.

На переговорах также присутствует зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны во встрече принимают участие спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков.

Это шестой визит Уиткоффа в Москву в 2025 году. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что встреча будет продолжаться «столько, сколько потребуется», без жесткого регламента.

Переговоры в Москве идут после консультаций США с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, прошедших 30 ноября в Майами.