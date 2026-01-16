Постпред России допустил слабость ЕС в случае атаки США на Гренландию

Дмитрий Полянский (Фото: Zuma / TACC)

В случае силового захвата Гренландии Евросоюз, вероятно, продемонстрирует свою слабость и непринципиальность. Об этом заявил «РИА Новости» постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Мне сложно представить, что в случае силового сценария Евросоюз поступит так, как он, по идее, должен был бы поступить. Скорее всего, он в очередной раз продемонстрирует свою слабость и непринципиальность», — сказал он.

С начала 2026 года администрация Дональда Трампа публично рассматривает возможность присоединения Гренландии — полуавтономной территории Дании, которая является союзником США по НАТО. В Вашингтоне не исключали силового сценария. Министр обороны Дании Троле Лунд Поульсен, комментируя совместные действия союзников, подчеркнул: «Никто не может предсказать, что произойдет завтра».

Несмотря на обострение ситуации, Дании и США удалось договориться о создании рабочей группы по арктическим вопросам во время переговоров в Вашингтоне между вице-президентом США Дж.Д. Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и датскими представителями. Это решение было принято вопреки сохраняющимся «фундаментальным разногласиям» по поводу потенциального захвата Гренландии Соединенными Штатами.