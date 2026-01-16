Мигрантам предложили сократить срок прохождения медобследования

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Законопроект по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья граждан внесен в Государственную думу. Об это сообщила на своей странице во «ВКонтакте» вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Проектом предлагается внести поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». По действующим нормам, после въезда в Россию мигранты должны пройти медобследование в течение 90 дней. Если документ будет принят, иностранцы должны будут проходить медицинское освидетельствование в течение 30 дней с момента въезда. Авторы инициативы предлагают также обязать тех, кто приехал в страну более чем на 30 дней, проходить мед освидетельствование ежегодно.

Иностранцев будут проверять на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также на употребление наркотических веществ. Медицинские организации должны будут передавать информацию о болезнях у приезжих в Роспотребнадзор и МВД «для оперативной высылки».

За уклонение от медобследования мигранта могут также выслать из России. Поправками в том числе предлагается повысить штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования более чем в 12 раз, до 25–50 тыс. руб., с возможностью выдворения на усмотрение суда.

Ранее Володин сообщал, что предполагается ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования.

Также, по словам Володина, предполагается «установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот».

В конце 2024 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому находящиеся в России нелегальные мигранты обязаны урегулировать свой статус или покинуть территорию страны до 30 апреля 2025 года.

Среди требований к нелегальным мигрантам, которые хотят остаться на территории России, была указана сдача ими биометрических данных и прохождение медицинского освидетельствования на наркотики, наличие инфекционных заболеваний и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Они также обязаны сдать тест на знание русского языка, истории России и ее законов, и погасить имеющиеся задолженности. В указе говорится, что мигрантов, которые заключили контракт с Минобороны на прохождение военной службы, не будут депортировать. В отношении них не будут исполнены принятые ранее решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Россию, нежелательности пребывания и сокращения сроков временного пребывания в стране. Это положение не применяется к иностранцам, которые создают угрозу для национальной безопасности России.

В феврале прошлого года в России заработал публичный реестр нелегальных мигрантов. Кроме того, вступил в силу новый порядок их высылки из страны.