Володин анонсировал новые инициативы о медосвидетельствовании мигрантов

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Госдума готовит новые законодательные инициативы о медицинском освидетельствовании иностранных граждан, прибывающих в Россию. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил в телеграм-канале.

«Со своей стороны готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну», — написал Володин.

Ранее в январе глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил запретить проводить в частных клиниках обязательное медицинское освидетельствование мигрантов, в том числе на ВИЧ-инфекцию. По его словам, значительная часть иностранцев «фактически не проходит обязательное медосвидетельствование в России и тем самым повышает риск распространения инфекционных заболеваний по стране». Депутат предложил «полностью перевести все медосвидетельствования мигрантов под государственный контроль».

В конце декабря 2024 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому находящиеся в России нелегальные мигранты обязаны урегулировать свой статус или покинуть территорию страны до 30 апреля 2025 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Среди требований к нелегальным мигрантам, которые хотят остаться на территории России, была указана сдача ими биометрических данных и прохождение медицинского освидетельствования на наркотики, наличие инфекционных заболеваний и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Они также обязаны сдать тест на знание русского языка, истории России и ее законов, а также погасить имеющиеся задолженности. Не должно быть оснований для аннулирования патента, разрешения на работу или временное проживание, а также вида на жительство.

Согласно тексту указа не будут депортировать мигрантов, которые заключили контракт с Минобороны на прохождение военной службы. В отношении них не будут исполнены принятые ранее решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Россию, нежелательности пребывания и сокращения сроков временного пребывания в стране. Это положение не применяется к иностранцам, которые создают угрозу для национальной безопасности России.

С 5 февраля в России заработал публичный реестр нелегальных мигрантов. Кроме того, вступил в силу новый порядок их высылки из страны.