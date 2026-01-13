В Якутии суд вынес приговор врачу, скрывшей случаи сифилиса у иностранцев
Суд в Якутии приговорил врача-дерматовенеролога районной больницы, скрывшую случаи заболевания сифилисом у иностранцев, к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Также решением суда врач лишена права заниматься деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования, на полтора года.
Женщина признана виновной в пяти эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК; максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет). Следствием установлено, что в период в период с 2023 по 2024 год врач умышленно вносила ложные сведения об отсутствии инфекционных заболеваний в медзаключения пациентов из Киргизии и Армении. В связи с этим врач не назначала лечение и не сообщала о случаях заражения в органы власти.
«Подсудимая вину не признала, ссылаясь на клинические рекомендации Минздрава и отсутствием активной инфекции у пациентов», — говорится в сообщении.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы