 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Якутии суд вынес приговор врачу, скрывшей случаи сифилиса у иностранцев

Фото: Николай Гунгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гунгазов / Global Look Press

Суд в Якутии приговорил врача-дерматовенеролога районной больницы, скрывшую случаи заболевания сифилисом у иностранцев, к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Также решением суда врач лишена права заниматься деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования, на полтора года.

Женщина признана виновной в пяти эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК; максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет).  Следствием установлено, что в период в период с 2023 по 2024 год врач умышленно вносила ложные сведения об отсутствии инфекционных заболеваний в медзаключения пациентов из Киргизии и Армении. В связи с этим врач не назначала лечение и не сообщала о случаях заражения в органы власти.

«Подсудимая вину не признала, ссылаясь на клинические рекомендации Минздрава и отсутствием активной инфекции у пациентов», — говорится в сообщении.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
инфекции Якутия иностранцы мигранты подлог суд
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
Минобороны сообщило о 40 сбитых за пять часов беспилотниках Политика, 18:48
Чем известен бывший премьер и экс-министр обороны Украины Шмыгаль 18:46
Rostic's опроверг сообщения о массовом закрытии ресторанов в Москве Бизнес, 18:40
Клуб РПЛ отправил в отставку главного тренера Спорт, 18:38
Анализ конкурентов и целевой аудитории: проверенные методы и инструменты Образование, 18:34
Кто такой Михаил Федоров, которого Рада не утвердила министром обороны 18:26
Каллас оценила возможную «живучесть» режима в Иране Политика, 18:21
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Со старыми смартфонами в новые секонд-хенды: как экономят россияне. ВидеоПодписка на РБК, 18:18 
Вся дичь мира технологий: 7 главных новинок с выставки CES-2026 Стиль, 18:17
ЦБ сохранил курс доллара на 14 января выше ₽78 Инвестиции, 18:11
Бывшие российские фигуристы не получили британские визы для участия в ЧЕ Спорт, 18:09
Обстановка у роддома в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев. Видео Общество, 18:05
Рада провалила голосование по министрам обороны и энергетики Украины Политика, 18:05
«РИА Новости» узнало, когда умер первый ребенок в роддоме в Новокузнецке Общество, 18:03