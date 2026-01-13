В Якутии суд вынес приговор врачу, скрывшей случаи сифилиса у иностранцев

Фото: Николай Гунгазов / Global Look Press

Суд в Якутии приговорил врача-дерматовенеролога районной больницы, скрывшую случаи заболевания сифилисом у иностранцев, к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Также решением суда врач лишена права заниматься деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования, на полтора года.

Женщина признана виновной в пяти эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК; максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет). Следствием установлено, что в период в период с 2023 по 2024 год врач умышленно вносила ложные сведения об отсутствии инфекционных заболеваний в медзаключения пациентов из Киргизии и Армении. В связи с этим врач не назначала лечение и не сообщала о случаях заражения в органы власти.

«Подсудимая вину не признала, ссылаясь на клинические рекомендации Минздрава и отсутствием активной инфекции у пациентов», — говорится в сообщении.