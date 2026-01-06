Пентагон заявил о развитии «смертоносного» флота для свободы навигации

США намерены добиваться беспрепятственного передвижения своего флота по всему миру, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Пусть не будет никаких сомнений. При президенте [Дональде] Трампе Соединенные Штаты серьезно относятся к контролю над своими морями и к поддержанию беспрепятственного судоходства по всему миру», — сказал он.

Хегсет подчеркнул, что развитие более крупного, современного и «смертоносного» флота — от новых кораблей до передовых подводных лодок — должно обеспечить «неоспоримое сдерживание». Он отметил, что это позволит Военно-морским силам США свободно и без ограничений действовать как в настоящее время, так и в будущем.

В декабря Трамп объявил, что США построят два новых корабля «совершенно нового класса» в рамках создания «золотого флота». По его словам, новый флот сначала будет состоять из десяти кораблей, а в перспективе может быть расширен до 20–25. Трамп сообщил, что суда водоизмещением 30–40 тыс. тонн станут флагманами ВМС США. По его оценке, новые суда будут «самыми большими в мировой истории».

Ранее, 3 января, США атаковали Венесуэлу. Взрывы прозвучали в разных городах республики, включая Каракас. В тот же день американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро. Атаке предшествовало усиление военного присутствие США в Карибском бассейне, где проходит операция Пентагона против наркокартелей под названием Southern Spear («Южное копье»). 4 января Хегсет заявил, что американские военные по-прежнему находятся наготове в Карибском бассейне.