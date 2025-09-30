Трамп заявил, что ему не нравятся «уродливые корабли» ВМС США

Video

Президент США Дональд Трамп на съезде генералов Вооруженных сил в Вирджинии заявил, что ему не нравятся некоторые корабли Военно-морских сил США с эстетической точки зрения. Трансляция выступления Трампа доступна на официальном канале Белого дома в YouTube.

«Я не фанат некоторых кораблей, которые вы строите. Я очень эстетичный человек. Мне не нравятся некоторые из ваших кораблей с эстетической точки зрения. Они говорят: «О, это стелс» [технология малозаметности]... Но это не так. Для этого не обязательно строить уродливые корабли», — заявил Трамп военным чиновникам.

Американский президент также напомнил, что, согласно планам, в 2026 году Вооруженные силы США получат 19 новых кораблей. В своем выступлении Трамп упомянул и некоторые другие военные инициативы своей администрации, включая запуск проекта ПРО «Золотой купол» и разработку истребителя F-47.

На прошлой неделе газета The Washington Post писала, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал высокопоставленным военным собраться на базе морской пехоты Куантико в Северной Вирджинии. Газета The New York Times отмечала, что «мероприятия такого уровня», как правило, долго планируются и внезапное собрание генералов «очень необычно».

Сам Трамп не увидел во встрече сотен военных высшего ранга ничего необычного.

«Почему это так важно? Тот факт, что мы ладим с генералами и адмиралами? Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, будто это что-то плохое. Разве не здорово, что люди со всего мира приезжают к нам?» — сказал Трамп.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также заявил, что не видит в собрании ничего экстраординарного. По его словам, нет ничего особенного в том, что генералы, которые подчиняются военному министру, приходят к нему на встречу.