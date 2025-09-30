 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что ему не нравятся «уродливые корабли» ВМС США

Трамп заявил, что ему не нравятся «уродливые корабли» ВМС США
Video

Президент США Дональд Трамп на съезде генералов Вооруженных сил в Вирджинии заявил, что ему не нравятся некоторые корабли Военно-морских сил США с эстетической точки зрения. Трансляция выступления Трампа доступна на официальном канале Белого дома в YouTube.

«Я не фанат некоторых кораблей, которые вы строите. Я очень эстетичный человек. Мне не нравятся некоторые из ваших кораблей с эстетической точки зрения. Они говорят: «О, это стелс» [технология малозаметности]... Но это не так. Для этого не обязательно строить уродливые корабли», — заявил Трамп военным чиновникам.

Американский президент также напомнил, что, согласно планам, в 2026 году Вооруженные силы США получат 19 новых кораблей. В своем выступлении Трамп упомянул и некоторые другие военные инициативы своей администрации, включая запуск проекта ПРО «Золотой купол» и разработку истребителя F-47.

Трамп предложил любому генералу выйти со съезда, если ему не нравится
Политика
Дональд Трамп

На прошлой неделе газета The Washington Post писала, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал высокопоставленным военным собраться на базе морской пехоты Куантико в Северной Вирджинии. Газета The New York Times отмечала, что «мероприятия такого уровня», как правило, долго планируются и внезапное собрание генералов «очень необычно».

Сам Трамп не увидел во встрече сотен военных высшего ранга ничего необычного.

«Почему это так важно? Тот факт, что мы ладим с генералами и адмиралами? Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, будто это что-то плохое. Разве не здорово, что люди со всего мира приезжают к нам?» — сказал Трамп.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также заявил, что не видит в собрании ничего экстраординарного. По его словам, нет ничего особенного в том, что генералы, которые подчиняются военному министру, приходят к нему на встречу.

