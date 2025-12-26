TWZ сообщил о превращении китайского контейнеровоза в ракетный корабль

Грузовое судно оснастили 60 контейнерными пусковыми установками, радарами и системами ПВО, пишет издание The War Zone. Это превращение коммерческого судна в боевой корабль — еще одно свидетельство обновления военной доктрины Китая

Фото: Mariusz Bugno / Shutterstock

В китайских СМИ появились изображения грузового судна, которое превратили в плавучую ракетную базу, сообщает The War Zone и публикует соответствующие снимки, взятые из китайского интернета.

Как пишет журнал, это среднетоннажное грузовое судно, оснащенное контейнерными вертикальными установками, локаторами и системами самообороны. The War Zone утверждает, что Китай таким образом показывает, что может превращать суда своего торгового флота в настоящие боевые корабли.

Контейнерные пусковые установки — это ракетные комплексы, в которых пусковые установки и другие устройства помещены в стандартные грузовые контейнеры.

Для этого на палубе смонтировали две радарные установки: одну — большую радиолокационную станцию с фазированной решеткой, поставив ее на три контейнера прямо перед ходовым мостиком; другую — похожую на купол радара или антенну связи, ее установили на двух контейнерах на противоположном борту.

На фотографиях, как уточняет журнал, видно, что ближе к носовой части судна на контейнерах располагается 30-мм зенитно-артиллерийский комплекс Type 1130. Рядом видны установки РЭБ Type 726. Там же размещены большие цилиндрические капсулы, которые, предположительно, являются аварийными спасательными плотами, установленными из-за кратного увеличения экипажа.

Вся палуба покрыта контейнерными пусковыми установками: пять в ширину и три в глубину. Каждая имеет четыре большие пусковые трубы, что дает 60 ячеек для вертикальных пусков. Как пишет The War Zone, это две трети от количества ячеек у эсминца класса «Арли Берк» ВМС США.

Аналитики Breaking Defense в ноябре предупредили, что из-за истощенной логистической инфраструктуры США могут проиграть войну с Китаем «еще до того, как будет сделан первый выстрел». Модернизацию и расширение ядерного арсенала Пекина эксперты объяснили стремлением реагировать на рост военного потенциала США, включая противоракетную оборону и высокоточное оружие, а также учитывать нарастающие противоречия с западными странами а отношении прав человека, демократии и международных юридических норм.

Пекин охарактеризовал сообщения о наращивании военного потенциала как попытки «очернить Китай и умышленно ввести международное сообщество в заблуждение».

24 декабря Bloomberg со ссылкой на последний доклад Пентагона о возможностях китайских вооруженных сил сообщил, что китайская армия находится в процессе «исторического наращивания военной мощи», что делает США все более уязвимыми. В докладе упоминается наличие у Китая «большого и постоянно растущего арсенала» — ядерного, морского, обычного дальнобойного, кибер- и космического оружия, что может «напрямую угрожать безопасности Америки». Пентагон также считает, что китайская армия продолжает масштабную «ядерную экспансию» и стремится получить к 2030 году более 1 тыс. боеголовок.