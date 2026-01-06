Дуров опроверг зависимость Telegram от российского капитала

По его словам, в недавнем размещении облигаций компании не было ни одного российского инвестора. Облигации 2021 года при этом, как отметил Дуров, в основном были погашены

Павел Дуров (Фото: Dave Bedrosian / IMAGO / Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров после публикации Financial Times о блокировке облигаций мессенджера в рамках антироссийских санкций заявил, что инвесторов из России у компании нет, а единственным акционером является он сам.

«Несмотря на некоторые слухи, Telegram не зависит от российского капитала. В нашем недавнем размещении облигаций на сумму $1,7 млрд не было ни одного российского инвестора. Старые облигации, выпущенные в 2021 году, в основном погашены и не представляют проблемы», — написал он.

Дуров подчеркнул, что держатели облигаций не являются акционерами и не имеют права голоса в решениях Telegram. «Я являюсь единственным акционером», — добавил он.

В материале Financial Times говорилось, что Telegram в мае 2025 года привлек $1,7 млрд за счет продажи облигаций. Однако порядка $500 млн облигаций оказались недоступны из-за санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД).

НРД попал под ограничения Евросоюза, США и Великобритании после начала военных действий на Украине в 2022 году.

В марте 2024 года руководство Telegram, во главе с Павлом Дуровым, активно изучало перспективы выхода компании на биржу (IPO), потенциальные инвесторы оценили ее предварительно в $30 млрд. Однако этим планам не суждено было сбыться из-за юридических проблем во Франции. В августе того же года Дуров был задержан в парижском аэропорту. Его арестовали по обвинению в недостаточной модерации контента на платформе. Через некоторое время предприниматель был освобожден под залог в размере €5 млн, и вскоре с него были сняты ограничения на передвижение.

Газета FT также сообщила, что в ходе недавнего телефонного разговора с держателями облигаций представители Telegram сообщили, что проведение IPO возможно после разрешения дела, компания продолжает сотрудничать с регуляторами и оспаривать обвинения французских властей.

За первые шесть месяцев 2025 года Telegram получил $400 млн операционной прибыли. Однако компания завершила этот период с чистым убытком в $222 млн, что контрастирует с чистой прибылью в $334 млн, зафиксированной в первом полугодии предыдущего года. Как сообщал источник Financial Times, убытки возникли из-за списания запасов Toncoin, стоимость которого существенно упала на фоне общего спада на криптовалютном рынке.