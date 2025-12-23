 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

WhatsApp заявил о готовности бороться за пользователей из России

По данным WhatsApp, ограничение доступа к мессенджеру в России затронет более 100 млн человек. Компания заявила о намерении бороться за российскую аудиторию
Фото: Algi Febri Sugita / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Algi Febri Sugita / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) выступил с заявлением относительно замедления его работы в России. Мессенджер заявил, что намерен бороться за свою российскую аудиторию, цитирует заявление компании Reuters.

В заявлении компании говорится, что ограничение доступа к WhatsApp в России затронет более 100 млн человек.

WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров в России. В Google Play он занимает пятое место среди приложений в категории «Связь». Согласно данным Mediascope за октябрь 2025 года, аудитория WhatsApp в России составляет 96,2 млн человек, Telegram — 91 млн.

Роскомнадзор пригрозил WhatsApp блокировкой
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне Роскомнадзор заявил, что WhatsApp продолжает нарушать законодательство России, в связи с чем ему грозит полная блокировка. «Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — говорилось в сообщении. Тогда ведомство объясняло действия борьбой с мошенничеством и противоправной деятельностью.

Рост сообщений о сбоях в работе мессенджера был зафиксирован 22 декабря. Источник РБК на телеком-рынке сообщил, что замедление работы WhatsApp усиливается, скорость сервиса снизилась на 70–80%, при этом операторы связи к этому не причастны.

В 2024 году мессенджер был добавлен в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор. Компании, попавшие в этот список, обязаны предоставлять ФСБ и другим государственным органам данные о действиях пользователей, включая содержание их сообщений.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Роскомнадзор Whatsapp блокировка Россия
