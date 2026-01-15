Следствие запросило арест для завотделением роддома в Новокузнецке

Алексей Эмих (Фото: Максим Рожко / ТАСС)

Следователь попросил суд арестовать почти на два месяца Алексея Эмиха, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных в роддоме Новокузнецка, где умерли девять новорожденных. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Следователь отметил, что медицинских противопоказаний к аресту у подозреваемого нет. Учитывая это и обстоятельства его задержания, следствие подало ходатайство в Центральный районный суд города об аресте Эмиха до 13 марта 2026 года.

С 1 по 11 января 2026 года в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять младенцев. Все они родились раньше срока. Общий диагноз у них отсутствовал.

После этого учреждение временно закрыли на карантин. По данным минздрава Кузбасса, в период с 1 декабря по 11 января 2026 года в отделение реанимации и интенсивной терапии попали 32 младенца. Из них 17 новорожденных находились в крайне тяжелом состоянии, а 16 родились недоношенными и с экстремально низкой массой тела.

13 января стало известно, что главврача роддома Виталия Хераскова отстранили от работы. На следующий день СК сообщил о задержании Эмиха. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность). По этим статьям грозит до семи и до четырех лет лишения свободы соответственно.