Путин пошутил о пятичасовой встрече с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Президент России Владимир Путин в шутку отметил, что его встреча с американской стороной в лице спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера шла слишком долго. Об этом российский лидер заявил в интервью India Today.

«Она продолжалась пять часов. Она и мне надоела уже — пять часов! Но она была необходима», — сказал Путин в ходе интервью.

Индийские журналисты уточнили: «Пять часов? Уиткофф и Кушнер?»

На что Путин ответил: «Да, а я один. Представляете, безобразие какое?»

При этом президент добавил, что встреча была «очень полезной».

Переговоры в Кремле по поводу американского мирного плана по урегулированию на Украине состоялись вечером 2 декабря. Встреча продлилась почти пять часов и завершилась после полуночи. С российской стороны присутствовали в том числе помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По территориальному вопросу стороны не смогли найти компромиссный вариант, при этом они договорились, что суть переговоров раскрывать не будут, добавил тогда помощник президента.