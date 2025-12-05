 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США
0

Путин пошутил о пятичасовой встрече с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Мирный план по Украине

Путин пошутил о пятичасовой встрече с Уиткоффом и Кушнером в Кремле
Video

Президент России Владимир Путин в шутку отметил, что его встреча с американской стороной в лице спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера шла слишком долго. Об этом российский лидер заявил в интервью India Today.

«Она продолжалась пять часов. Она и мне надоела уже — пять часов! Но она была необходима», — сказал Путин в ходе интервью.

Индийские журналисты уточнили: «Пять часов? Уиткофф и Кушнер?»

На что Путин ответил: «Да, а я один. Представляете, безобразие какое?»

При этом президент добавил, что встреча была «очень полезной».

Путин рассказал India Today о переговорах с Уиткоффом и зятем Трампа
Политика
Владимир Путин

Переговоры в Кремле по поводу американского мирного плана по урегулированию на Украине состоялись вечером 2 декабря. Встреча продлилась почти пять часов и завершилась после полуночи. С российской стороны присутствовали в том числе помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По территориальному вопросу стороны не смогли найти компромиссный вариант, при этом они договорились, что суть переговоров раскрывать не будут, добавил тогда помощник президента.

Егор Алимов
Владимир Путин Стив Уиткофф Джаред Кушнер переговоры Индия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
