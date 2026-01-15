 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось об отражении атаки 34 дронов на российские регионы

Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией 34 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над Ростовской областью — 19 аппаратов. Еще шесть пришлись на Брянскую область, пять — на Волгоградскую. По одному беспилотнику сбили в Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также над акваторией Азовского моря.

Жертвой атаки БПЛА на Воронеж стала учительница
Общество
Фото:petrin_vrn / Telegram

В Волгоградской области атаке дронов подверглись объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. ПВО отразила налет. По данным губернатора Андрея Бочарова, пострадавших и повреждений объектов нет.

В Ростовской области беспилотники сбили над Таганрогом, Каменском и Донецком, а также над Советским сельским и Миллеровским районами. Глава Воронежской области сообщил о перехвате дрона спустя час после отбоя угрозы непосредственного удара БПЛА в Россошанском районе и беспилотной опасности во всей области.

И в Ростовской, и в Воронежской областях в результате налета, по предварительной информации, никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА Минобороны ПВО
