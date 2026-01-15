Аэропорт Оренбурга приостановил полеты
Аэропорт Оренбурга ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнила пресс-служба. Сообщение об ограничениях опубликовали в 7:14 мск.
За 13 минут до введения ограничений в Оренбурге аналогичные меры объявили в воздушной гавани Самары. В 3:51 мск ограничения вводили также в аэропорту Саратова, позже их сняли. Ограничения в самарском аэропорту продолжают действовать.
Полеты в российских аэропортах приостанавливают из-за угрозы атаки беспилотников. В ночь на 15 января средства ПВО перехватили 34 украинских дрона, сообщила пресс-служба Минобороны.
