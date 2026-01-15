В аэропорту Самары ввели ограничения

Аэропорт Самары (Курумоч) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Агентство напомнило, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого прием и отправку рейсов возобновили авиагавани Калуги и Саратова, которые приостанавливали работу вечером 14 января и в ночь на 15 января соответственно.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников