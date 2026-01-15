Герасимов отчитался о результатах наступления российской армии в январе

За две недели января российские военные взяли под контроль восемь населенных пунктов, наступление ведется на всех направлениях, а попытки ВСУ его сорвать пресекаются, сообщил начальник российского Генштаба

Video

Российская армия за две недели января 2026 года заняла восемь населенных пунктов, под контроль армии перешло более 300 кв. км. Наступление ведется практически на всех направлениях. Об этом сообщил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Группировка войск «Север» заняла Гробовское и Комаровку. Войска группировки «Запад» на Купянском направлении продолжают ликвидацию войск ВСУ на восточном берегу реки Оскол.

По словам начальника Генштаба, российские войска завершают взятие под контроль Купянска-Узлового. После занятия в ноябре прошлого года Купянска ВСУ предпринимали несколько попыток демонстрации «якобы своего присутствия» в городе, в том числе попытки установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены, сообщил Герасимов.

Он также доложил, что войска группировки «Запад» развивают наступление на Красноалиманском направлении. Группировка войск «Юг», заняв Северск, продвигается в направлении на Славянск, в том числе продолжаются бои по уничтожению подразделения ВСУ в городе Константиновке.

По словам Герасимова, войска группировки «Восток», взяв под контроль город Гуляйполе и осуществив переправу через реку Гачу, продолжают наступление в Запорожской области, параллельно увеличивая контролируемую территорию в Днепропетровской области. Соединения группировки «Днепр» продвигаются в сторону города Запорожье, установив контроль над населенными пунктами Белогорье и Новобайковская.

Наиболее ожесточенные бои, как он отметил, ведутся на участке группировки «Центр». Военные, завершив ликвидацию блокированной группировки ВСУ и установив контроль над Красноармейском и Димитровом, продолжает наступление, которое ВСУ пытаются остановить «любой ценой», заявил начальник Генштаба.

«Однако, благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, кропотливой и слаженной работе штабов, а также уверенному руководству подчиненными соединениями и воинскими частями, командующими и командирами, эти планы противника сорваны», — добавил Герасимов.

Ранее в январе главком ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофером Донахью и рассказал ему о тяжелой ситуации на фронте. По его словам, первоочередной потребностью для украинской армии остается укрепление воздушного щита. Для этого Киеву нужны зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и боеприпасы, в том числе от американской стороны. Кроме того, Сырский указал, что в нынешних реалиях достижение стойкого прекращения огня на Украине возможно «исключительно при условии усиления консолидированного давления на противника со стороны наших западных партнеров».

В середине декабря глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ. По его словам, за 2025 год российской армией взяты под контроль свыше 300 населенных пунктов и более 6 тыс. кв. км территории.