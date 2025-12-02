 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Путин отвел несколько дней на взятие под контроль Купянска-Узлового

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Расположенный рядом с Купянском в Харьковской области поселок Купянск-Узловой будет взят российскими войсками через несколько дней, заявил президент Владимир Путин в пресс-подходе.

«Населенный пункт, который называется Купянск-Узловой: я думаю, что через несколько дней заберем», — сказал он.

Президент пояснил, что сам Купянск уже неделю находится под полным контролем российских войск. Купянск-Узловой находится примерно в 7 км от города.

Путин предрек повторение «событий в Купянске» на других участках фронта
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Ранее, в ноябре, Путин сообщил, что Купянск находится под контролем российской армии с 4 ноября. Тогда же президент предупредил западные страны и Украину, что, если они не хотят обсуждать предложенные США мирные инициативы, то «события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта».

Путин отвел несколько дней на взятие под контроль Купянска-Узлового
Video

Егор Алимов
Владимир Путин Купянск Украина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
