Путин отвел несколько дней на взятие под контроль Купянска-Узлового
Расположенный рядом с Купянском в Харьковской области поселок Купянск-Узловой будет взят российскими войсками через несколько дней, заявил президент Владимир Путин в пресс-подходе.
«Населенный пункт, который называется Купянск-Узловой: я думаю, что через несколько дней заберем», — сказал он.
Президент пояснил, что сам Купянск уже неделю находится под полным контролем российских войск. Купянск-Узловой находится примерно в 7 км от города.
Ранее, в ноябре, Путин сообщил, что Купянск находится под контролем российской армии с 4 ноября. Тогда же президент предупредил западные страны и Украину, что, если они не хотят обсуждать предложенные США мирные инициативы, то «события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта».
