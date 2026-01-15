В трех городах и двух районах Ростовской области отразили налет дронов
Средства ПВО в ночь на 15 января сбили беспилотники над тремя городами и двумя районами Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Дроны уничтожили над Таганрогом, Каменском, Донецком, Советским сельским и Миллеровским районами.
«Никто не пострадал. Данных о разрушениях на земле нет. Информация уточняется», — добавил губернатор.
Регион регулярно подвергается налетам беспилотников. Так, накануне дрон повредил окно детского сада в селе Стефанодар. Дети и персонал не пострадали.
Слюсарь уточнил, что в группе детского сада находились восемь детей, родители забрали их домой.
