В трех городах и двух районах Ростовской области отразили налет дронов

Средства ПВО в ночь на 15 января сбили беспилотники над тремя городами и двумя районами Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны уничтожили над Таганрогом, Каменском, Донецком, Советским сельским и Миллеровским районами.

«Никто не пострадал. Данных о разрушениях на земле нет. Информация уточняется», — добавил губернатор.

Регион регулярно подвергается налетам беспилотников. Так, накануне дрон повредил окно детского сада в селе Стефанодар. Дети и персонал не пострадали.

Слюсарь уточнил, что в группе детского сада находились восемь детей, родители забрали их домой.