Военная операция на Украине
0

В трех городах и двух районах Ростовской области отразили налет дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО в ночь на 15 января сбили беспилотники над тремя городами и двумя районами Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны уничтожили над Таганрогом, Каменском, Донецком, Советским сельским и Миллеровским районами.

«Никто не пострадал. Данных о разрушениях на земле нет. Информация уточняется», — добавил губернатор.

Власти Волгоградской области заявили об атаке дронов на энергообъекты
Политика

Регион регулярно подвергается налетам беспилотников. Так, накануне дрон повредил окно детского сада в селе Стефанодар. Дети и персонал не пострадали.

Слюсарь уточнил, что в группе детского сада находились восемь детей, родители забрали их домой.

Полина Дуганова
Ростовская область атака дронов беспилотники БПЛА
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
