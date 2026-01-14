 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Окно детского сада пострадало при атаке дронов в Ростовской области

Слюсарь: при атаке дронов в Ростовской области повреждено окно детского сада
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Беспилотники сбили в Ростовской области, повреждения получило окно детского сада в селе Стефанодар. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Дроны сбили в Азовском районе области, а также в Ростове-на-Дону после 14:00 мск.

«В селе Стефанодар Азовского района взрывной волной было повреждено окно в детском саду «Колокольчик». К счастью, никто из детей и персонала не пострадал», — рассказал Слюсарь.

В группе детского сада находились восемь детей, родители забрали их домой, добавил губернатор.

В микрорайоне в Ростове-на-Дону ввели режим ЧП после удара БПЛА
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В ночь на 14 января беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Волгодонск, а также Боковский, Кашарский, Миллеровский, Мясниковский, Милютинский, Каменский и Усть-Донецкий районы Ростовской области.

При атаке пострадали четыре человека, включая ребенка. Один мужчина погиб, его тело нашли в квартире в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону, где загорелись дома после атаки дронов. В микрорайоне ввели режим ЧП.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
атака БПЛА Ростовская область Юрий Слюсарь
