Окно детского сада пострадало при атаке дронов в Ростовской области
Беспилотники сбили в Ростовской области, повреждения получило окно детского сада в селе Стефанодар. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Дроны сбили в Азовском районе области, а также в Ростове-на-Дону после 14:00 мск.
«В селе Стефанодар Азовского района взрывной волной было повреждено окно в детском саду «Колокольчик». К счастью, никто из детей и персонала не пострадал», — рассказал Слюсарь.
В группе детского сада находились восемь детей, родители забрали их домой, добавил губернатор.
В ночь на 14 января беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Волгодонск, а также Боковский, Кашарский, Миллеровский, Мясниковский, Милютинский, Каменский и Усть-Донецкий районы Ростовской области.
При атаке пострадали четыре человека, включая ребенка. Один мужчина погиб, его тело нашли в квартире в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону, где загорелись дома после атаки дронов. В микрорайоне ввели режим ЧП.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»