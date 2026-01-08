 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
Глава Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после разговора с Трампом

Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Фото: petrogustavo / X
Фото: petrogustavo / X

Президент Колумбии Густаво Петро после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом опубликовал в Х совместное изображение ягуара и белоголового орлана. Эти животные — национальные символы Колумбии и США.

«Мы с президентом Трампом обсуждали в том числе наши разные взгляды на отношения США с Латинской Америкой», — написал Петро.

Президент Колумбии сообщил, что призвал США к миру и развитию глобальной демократии, добавив, что «потенциал Латинской Америки в области чистой энергии может быть реализован при помощи инвестиций в $500 млрд».

Глава Колумбии предостерег США легендой о беркуте и кондоре
Политика
Густаво Петро

Утром 3 января США провели военную операцию, в результате которой были нанесены удары по Венесуэле, захвачен и вывезен из страны ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. На вопрос о возможности проведения следующей подобной операции — в Колумбии — Трамп ответил фразой «звучит неплохо».В ответ Петро призвал Латинскую Америку объединиться и заявил о готовности взять в руки оружие — «друзья не бомбят».

В ноябре Петро легендой о беркуте («золотом орле»), ягуаре и кондоре предостерег Трампа от вмешательства во внутренние дела Колумбии. «Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора. Такова легенда. Не знаю, правда это или нет, но, если так, я бы сказал [госсекретарю США Марко] Рубио и [президенту страны Дональду] Трампу: будьте осторожны», — сказал он.

Кондор — это крупная хищная птица, обитающая в основном в Андах (территория Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии, Чили и частично Аргентины).

Незадолго до этого США нанесли авиаудар по судну, предположительно принадлежащему наркоторговцам, в Карибском море, омывающем Колумбию с севера. Петро заявил, что один из ударов пришелся на гражданское судно.

Читайте РБК в Telegram.

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Анастасия Лежепекова
Николас Мадуро Дональд Трамп Колумбия
