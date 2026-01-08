Глава Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после разговора с Трампом
Президент Колумбии Густаво Петро после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом опубликовал в Х совместное изображение ягуара и белоголового орлана. Эти животные — национальные символы Колумбии и США.
«Мы с президентом Трампом обсуждали в том числе наши разные взгляды на отношения США с Латинской Америкой», — написал Петро.
Президент Колумбии сообщил, что призвал США к миру и развитию глобальной демократии, добавив, что «потенциал Латинской Америки в области чистой энергии может быть реализован при помощи инвестиций в $500 млрд».
Утром 3 января США провели военную операцию, в результате которой были нанесены удары по Венесуэле, захвачен и вывезен из страны ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. На вопрос о возможности проведения следующей подобной операции — в Колумбии — Трамп ответил фразой «звучит неплохо».В ответ Петро призвал Латинскую Америку объединиться и заявил о готовности взять в руки оружие — «друзья не бомбят».
В ноябре Петро легендой о беркуте («золотом орле»), ягуаре и кондоре предостерег Трампа от вмешательства во внутренние дела Колумбии. «Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора. Такова легенда. Не знаю, правда это или нет, но, если так, я бы сказал [госсекретарю США Марко] Рубио и [президенту страны Дональду] Трампу: будьте осторожны», — сказал он.
Кондор — это крупная хищная птица, обитающая в основном в Андах (территория Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии, Чили и частично Аргентины).
Незадолго до этого США нанесли авиаудар по судну, предположительно принадлежащему наркоторговцам, в Карибском море, омывающем Колумбию с севера. Петро заявил, что один из ударов пришелся на гражданское судно.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах