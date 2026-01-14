 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Уиткофф объявил о начале второго этапа плана Трампа по Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

В cекторе Газа началась реализация второго этапа плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, стартовал переход от прекращения огня к демилитаризации. Об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф написал на странице в соцсети X.

«Сегодня от имени президента [CША Дональда] Трампа мы объявляем о начале второго этапа президентского плана из 20 пунктов по прекращению конфликта в Газе, переходе от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и реконструкции», — сообщил Уиткофф.

Он уточнил, что второй этап включает создание переходной администрации в Газе и Национального комитета по управлению Газой (NCAG), а также разоружение членов незаконных формирований.

Почему срывается переход ко второй фазе перемирия в Газе
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Уиткофф отметил, что США ожидают от ХАМАС выполнения обязательств, в том числе возвращения тела последнего заложника. Спецпосланник американского президента предупредил, что невыполнение этого требования повлечет за собой «серьезные последствия».

В заключении Уиткофф напомнил, что на первом этапе было соблюдено перемирие, в Газу доставили «историческую» гуманитарную помощь, а в Израиль вернули всех живых заложников и останки 27 из 28 погибших.

«Мы глубоко признательны Египту, Турции и Катару за их незаменимые посреднические усилия, которые сделали возможным весь достигнутый на сегодняшний день прогресс», — написал он.

CNN сообщил о плане Нетаньяху уговорить Трампа на новую операцию в Газе
Политика
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Лидеры США, Египта и Турции 13 октября в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС. В ноябре Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с мирным планом президента США Дональда Трампа для сектора Газа. Он включает, в частности, создание Совета мира под руководством Трампа и размещение в Газе международных сил.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дональд Трамп сектор Газа палестино-израильский конфликт
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
WSJ узнала о подготовке Израиля к новой операции в секторе Газа
Политика
FT узнала, за что Блэра исключили из «Совета мира» Трампа по Газе
Политика
Reuters узнал, что Турция хочет войти в стабилизационные силы в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
В России больше не осталось ресторанов KFC Бизнес, 00:00
Профсоюз вступился за работника, которому Трамп показал средний палец Политика, 14 янв, 23:48
Коломойский удивился обыскам у Тимошенко: «Столько кипеша из-за $40 тыс.» Политика, 14 янв, 23:25
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране Политика, 14 янв, 23:15
США вновь продлили лицензию на продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 14 янв, 23:10
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию Политика, 14 янв, 23:03
Уиткофф объявил о начале второго этапа плана Трампа по Газе Политика, 14 янв, 22:43
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Дания заявила, что усилила защиту Гренландии не собачьими упряжками Политика, 14 янв, 22:21
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ Спорт, 14 янв, 22:09
Bild узнал, что Германия отправит военных в Гренландию из-за Трампа Политика, 14 янв, 22:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14 янв, 22:00
Эстония назвала опасной идею о спецпосланнике ЕС по России Политика, 14 янв, 21:57
В Подмосковье нашли тело воспитанника ЦСКА Спорт, 14 янв, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 14 янв, 21:52