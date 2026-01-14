Уиткофф объявил о начале второго этапа плана Трампа по Газе

Сектор Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

В cекторе Газа началась реализация второго этапа плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, стартовал переход от прекращения огня к демилитаризации. Об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф написал на странице в соцсети X.

«Сегодня от имени президента [CША Дональда] Трампа мы объявляем о начале второго этапа президентского плана из 20 пунктов по прекращению конфликта в Газе, переходе от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и реконструкции», — сообщил Уиткофф.

Он уточнил, что второй этап включает создание переходной администрации в Газе и Национального комитета по управлению Газой (NCAG), а также разоружение членов незаконных формирований.

Уиткофф отметил, что США ожидают от ХАМАС выполнения обязательств, в том числе возвращения тела последнего заложника. Спецпосланник американского президента предупредил, что невыполнение этого требования повлечет за собой «серьезные последствия».

В заключении Уиткофф напомнил, что на первом этапе было соблюдено перемирие, в Газу доставили «историческую» гуманитарную помощь, а в Израиль вернули всех живых заложников и останки 27 из 28 погибших.

«Мы глубоко признательны Египту, Турции и Катару за их незаменимые посреднические усилия, которые сделали возможным весь достигнутый на сегодняшний день прогресс», — написал он.

Лидеры США, Египта и Турции 13 октября в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС. В ноябре Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с мирным планом президента США Дональда Трампа для сектора Газа. Он включает, в частности, создание Совета мира под руководством Трампа и размещение в Газе международных сил.