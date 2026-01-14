 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд вынес приговор подростку, ворвавшемуся с молотком в школу в Курске

Ворвавшегося с молотком в школу в Курске подростка приговорили к 8 годам колонии
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 17-летнему подростку, который ворвался в школу в Курске с молотком и пытался поджечь здание, сообщили в СК. Юноше назначено восемь лет лишения свободы в воспитательной колонии, а также запрет на деятельность, связанную с администрированием сайтов и размещением материалов в интернете сроком на три года.

Молодой человек признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к терроризму), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на террористический акт).

В январе прошлого года глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курске подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу № 54. Дежуривший на входе охранник не смог остановить школьника.

За две минуты подросток разбил окно в коридоре, стекло входной двери и сбежал. Полиция задержала его в нескольких километрах от учебного учреждения, на территории дачного массива. Позднее подросток признался, что готовился к поджогу школы.

Позднее Хинштейн заявил о проверке всех школ Курска.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Курск Курская область школьники нападение терроризм
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Дума одобрила в 1-м чтении проект о праве управдомов уходить в отставку Недвижимость, 16:14
Гуф вновь не признал вину по делу о краже iPhone в подмосковной бане Общество, 16:12
В «Ростове» объяснили трансферный запрет со стороны ФИФА Спорт, 16:11
«Росатом» заблокировал смену гендиректора управляющей компании «Дело» Бизнес, 16:11
Дания направила в Гренландию солдат и военную технику Политика, 16:08
ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов Спорт, 16:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:59
Власти предложили ограничить расходы внесенных в перечень экстремистов Политика, 15:57
Стейблкоин проекта Трампов попробуют официально внедрить в Пакистане Крипто, 15:52
Умер прошедший Великую Отечественную войну актер Виктор Рухманов Общество, 15:49
6 самых дорогих ошибок при выборе специалиста на аутсорс Образование, 15:41
Главные факты из биографии актера Игоря Золотовицкого 15:40
Лавров отметил готовность Москвы к контактам с Уиткоффом и Кушнером Политика, 15:33