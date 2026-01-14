Суд вынес приговор подростку, ворвавшемуся с молотком в школу в Курске

Ворвавшегося с молотком в школу в Курске подростка приговорили к 8 годам колонии

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 17-летнему подростку, который ворвался в школу в Курске с молотком и пытался поджечь здание, сообщили в СК. Юноше назначено восемь лет лишения свободы в воспитательной колонии, а также запрет на деятельность, связанную с администрированием сайтов и размещением материалов в интернете сроком на три года.

Молодой человек признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к терроризму), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на террористический акт).

В январе прошлого года глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курске подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу № 54. Дежуривший на входе охранник не смог остановить школьника.

За две минуты подросток разбил окно в коридоре, стекло входной двери и сбежал. Полиция задержала его в нескольких километрах от учебного учреждения, на территории дачного массива. Позднее подросток признался, что готовился к поджогу школы.

Позднее Хинштейн заявил о проверке всех школ Курска.